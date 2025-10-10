Погба зазнав травми стегна

Повернення зіркового французького півзахисника Монако Поля Погба у футбол знову відкладається.

Про це повідомляє L’Equipe.

За їхньою інформацією, хавбек зазнав травми правого стегна на тренуванні. У нього розтягнення м’язів.

Погба перейшов у Монако влітку поточного року на правах вільного агента, проте досі не провів жодного офіційного матчу після завершення своєї дискваліфікації за допінг. Дебют Погба за Монако був запланований на матч проти Анже (18 жовтня). Точні терміни відновлення хавбека наразі не називаються, проте вже відомо, що дебют доведеться відкласти.

Раніше повідомлялося про те, що у Монако готується зміна головного тренера. Себастьян Поконьолі очолить команду в разі звільнення Аді Гюттера.