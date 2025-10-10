Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Погба зазнав травми стегна

Олег Дідух — 10 жовтня 2025, 14:27
Погба зазнав травми стегна
Поль Погба
ФК Монако

Повернення зіркового французького півзахисника Монако Поля Погба у футбол знову відкладається.

Про це повідомляє L’Equipe.

За їхньою інформацією, хавбек зазнав травми правого стегна на тренуванні. У нього розтягнення м’язів.

Погба перейшов у Монако влітку поточного року на правах вільного агента, проте досі не провів жодного офіційного матчу після завершення своєї дискваліфікації за допінг. Дебют Погба за Монако був запланований на матч проти Анже (18 жовтня). Точні терміни відновлення хавбека наразі не називаються, проте вже відомо, що дебют доведеться відкласти.

Раніше повідомлялося про те, що у Монако готується зміна головного тренера. Себастьян Поконьолі очолить команду в разі звільнення Аді Гюттера.

Монако травма Поль Погба

Поль Погба

Забарний в Парижі, Погба в Монако і два екстренери Шахтаря: прев'ю сезону французької Ліги 1
В Монако назвали терміни повернення Погба в гру
Погба розповів, хто з Ювентуса підтримав його під час допінгового скандалу
Монако оголосив про підписання Поля Погба
Погба завершує перехід у Монако – джерело

Останні новини