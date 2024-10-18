Погба розповів, чи прийме пропозицію Мілана

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба відповів на запитання про те, чи міг би він перейти в Мілан.

Француза цитує Фабріціо Романо.

"Перейти в Мілан? Це неможливо. Навіть якщо Ібрагімович мені зателефонує, він знає, що я не зраджу Ювентус. Я не бачу себе в жодній іншій майці. Я зосереджений на тому, щоб знову надягнути майку Ювентуса", – сказав Погба.

Наразі ексгравець Манчестер Юнайтед відбуває дискваліфікацію за допінг, термін якої скоротили з 4 років до 18 місяців. Незважаючи на те, що 31-річний французький хавбек готовий піти на скорочення зарплати, Ювентус все одно збирається розірвати з ним контракт.

Раніше Погба вже виступав за туринський клуб у 2012 – 2016 роках. Француз зможе повернутися в гру в березні 2025 року.