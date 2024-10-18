Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Погба розповів, чи прийме пропозицію Мілана

Олег Дідух — 18 жовтня, 22:24
Погба розповів, чи прийме пропозицію Мілана
Поль Погба
Getty Images

Півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба відповів на запитання про те, чи міг би він перейти в Мілан.

Француза цитує Фабріціо Романо.

"Перейти в Мілан? Це неможливо. Навіть якщо Ібрагімович мені зателефонує, він знає, що я не зраджу Ювентус. Я не бачу себе в жодній іншій майці. Я зосереджений на тому, щоб знову надягнути майку Ювентуса", – сказав Погба.

Наразі ексгравець Манчестер Юнайтед відбуває дискваліфікацію за допінг, термін якої скоротили з 4 років до 18 місяців. Незважаючи на те, що 31-річний французький хавбек готовий піти на скорочення зарплати, Ювентус все одно збирається розірвати з ним контракт.

Раніше Погба вже виступав за туринський клуб у 2012 – 2016 роках. Француз зможе повернутися в гру в березні 2025 року.

Мілан Ювентус Поль Погба

Поль Погба

Погба: Я люблю перемагати чесно, і люди це знають
Ювентус не змінив планів щодо майбутнього Погби
Погба із дружиною стали зірками на прем'єрі французького фільму
Погба: Я готовий піти на скорочення зарплати, щоб залишитися в Ювентусі
Я буду кращим, ніж раніше: Погба поділився очікуваннями від повернення після дискваліфікації

Останні новини