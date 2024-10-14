Погба веде переговори про розірвання контракту з Ювентусом – Романо

Півзахисник Поль Погба веде переговори з Ювентусом про розірвання контракту. Наразі вони знаходяться на просунутій стадії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, француз більше не зіграє за туринський колектив, наразі переговори продовжуються, і влітку 2025 року Погба стане вільним агентом. Зазначимо, що за даними Transfermarkt, контракт футболіста чинний до 30 червня 2026 року.

⚪️⚫️👋🏻 Negotiations between Paul Pogba and Juve board to terminate the contract are proceeding as expected.



Pogba will not play for Juventus again and will become a free agent for 2025. pic.twitter.com/GNoiK1drp7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024

Нагадаємо, Погба з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки. Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі.

Раніше з'являлась інформація, що французом цікавиться клуб МЛМ, за який грають його колишні партнери по збірній Франції – Уго Льоріс та Олів'є Жіру.