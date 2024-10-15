Погба: Дискваліфікація на чотири роки? Я нічого не зробив

Зірковий півзахисник Ювентуса Поль Погба прокоментував скорочення термінів своєї дискваліфікації за допінг з 4 років до 18 місяців.

31-річного французького хавбека цитує Calciomercato.

"Я був справді щасливий. Я нічого не зробив – чому мене дискваліфіковувати на чотири роки? Я зможу повернутися до того, що люблю найбільше.

Мені ніби дали ще один шанс, мені повернули те, що в мене забрали. Це нове життя. Березень уже завтра, він швидко настане. І це те, чого я не можу дочекатися. Моя мета, перш за все, це повернути форму, тому що я не грав протягом тривалого часу. Саме це – повернутися на поле".