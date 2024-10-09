Погба може продовжити кар'єру під керівництвом екстренера Шахтаря – джерело

Французький півзахисник Поль Погба може продовжити кар'єру у французькому Марселі.

Про це повідомляє журналіст NCI Малік Траоре.

За інформацією джерела, "олімпійці" ведуть переговори з Ювентусом, щодо підписання контракту з 31-річним французом взимку 2025 року, коли термін його дискваліфікації добігатиме кінця.

Раніше про перехід півзахисника в Марсель заговорив колишній напарник Погба Партіс Евра, він заявив, що двері клубу завжди будуть відкриті для нього.

🚨🚨🚨 L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de Janvier. — Malick Traoré (@mlktraore) October 8, 2024

Варто зазначити, що наставником команди є Роберто Де Дзербі, який відомий українським уболівальникам роботою в донецькому Шахтарі з 2021 по 2022 рік. Команда разом з італійським фахівцем провела 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок.

Нагадаємо, Погба з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки. Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі.

Наразі у гравця діє контракт із Ювентусом. За даними Transfermarkt, він чинний до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" роздумує над розірванням угоди з Погба.