Евра: Двері Марселя завжди відкриті для Погба

Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра заявив, що Поля Погба завжди чекатимуть у Марселі.

Його слова передає Rothen s'enflamme.

"Думаю, що на 99% ми більше не побачимо Поля в кольорах Ювентуса. Йому потрібно перегорнути цю сторінку. Я збираюся зателефонувати президенту Марселя Мехді Бенатії, щоб він зв'язався з Погба – двері для нього завжди відчинені", – сказав Евра.

🗨️ @Evra: "À 99%, je pense qu'on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. Je vais appeler Mehdi Benatia pour qu'il l'appelle car les portes sont ouvertes"



👀 Un milieu Pogba/Rabiot à l'OM ? pic.twitter.com/pzV12pwb3n — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 4, 2024

Нагадаємо, француз з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки. Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі.