Евра: Двері Марселя завжди відкриті для Погба
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Колишній захисник збірної Франції Патріс Евра заявив, що Поля Погба завжди чекатимуть у Марселі.
Його слова передає Rothen s'enflamme.
"Думаю, що на 99% ми більше не побачимо Поля в кольорах Ювентуса. Йому потрібно перегорнути цю сторінку. Я збираюся зателефонувати президенту Марселя Мехді Бенатії, щоб він зв'язався з Погба – двері для нього завжди відчинені", – сказав Евра.
Нагадаємо, француз з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки. Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі.
Наразі у гравця діє контракт із Ювентусом. За даними Transfermarkt, він чинний до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" роздумує над розірванням угоди з Погба.