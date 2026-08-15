Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Марсель відібрав капітанську пов’язку в Гейб’єрга

Олег Дідух — 15 серпня 2026, 14:29
Марсель відібрав капітанську пов’язку в Гейб’єрга
П'єр-Еміль Гейб'єрг
Getty Images

Марсель ухвалив рішення відібрати капітанську пов'язку в опорного півзахисника збірної Данії П'єра-Еміля Гейб'єрга. На наступний контрольний матч проти Атлетико Мадрид команду з капітанською пов'язкою виведе Тімоті Веа.

Про це повідомляє TalkSport.

За їхньою інформацією, таке рішення було ухвалене через відмову Гейб'єрга переходити в Ньюкасл після того, як клуби узгодили трансфер за 17,5 мільйона євро. Окрім Ньюкасла, у підписанні Гейб'єрга також зацікавлений Мілан.

Марсель наразі переживає серйозні економічні труднощі, через які виставив на трансфер весь склад команди. Якщо клуб терміново не ліквідує борги, то може отримати пониження в класі.

31-річний Гейб'єрг захищає кольори Марселя з літа 2024 року.

Марсель Ньюкасл П'єр-Еміль Гейб'єрг

Марсель

Манчестер Сіті підписав воротаря збірної Аргентини
Баєр підписав захисника збірної Аргентини
Манчестер Сіті узгодив контракт з голкіпером збірної Аргентини – ЗМІ
Баєр завершує трансфер аргентинського центрбека Марселя
Фенербахче за 45 млн євро підпише Грінвуда – інсайдер

Останні новини