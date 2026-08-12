Манчестер Сіті підписав воротаря збірної Аргентини

Голкіпер Марселя та збірної Аргентини Херонімо Рульї став гравцем Манчестер Сіті та збірної Аргентини.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 34-річним аргентинцем розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року з опцією продовження ще на один рік. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 3,8 мільйона євро.

У складі Марселя Рульї провів останні два роки. Раніше аргентинець уже належав Манчестер Сіті в 2016 – 2017 роках, проте так і не провів за клуб жодного матчу. Сезон-2016/17 він провів у оренді в Реал Сосьєдаді, після чого іспанський клуб викупив воротаря.

У складі Манчестер Сіті Рульї замінить запасного воротаря Джеймса Траффорда, який раніше був проданий у Лідс.