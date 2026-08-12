Манчестер Сіті підписав воротаря збірної Аргентини
Херонімо Рульї
ФК Манчестер Сіті
Голкіпер Марселя та збірної Аргентини Херонімо Рульї став гравцем Манчестер Сіті та збірної Аргентини.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Контракт із 34-річним аргентинцем розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року з опцією продовження ще на один рік. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 3,8 мільйона євро.
У складі Марселя Рульї провів останні два роки. Раніше аргентинець уже належав Манчестер Сіті в 2016 – 2017 роках, проте так і не провів за клуб жодного матчу. Сезон-2016/17 він провів у оренді в Реал Сосьєдаді, після чого іспанський клуб викупив воротаря.
У складі Манчестер Сіті Рульї замінить запасного воротаря Джеймса Траффорда, який раніше був проданий у Лідс.