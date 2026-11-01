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Марсель запропонував футболістам суттєве зниження зарплати й отримав відмову

Володимир Максименко — 1 листопада 2026, 17:32
Марсель запропонував футболістам суттєве зниження зарплати й отримав відмову
Марсель

Марсель шукає спроби зменшити витрати через контроль з боку Національного управління фінконтролю й намагався зробити це завдяки власним гравцям.

Про це повідомили у Foot Mercato.

Клуб запропонував своїм футболістам знизити зарплати, але жоден з гравців не погодився на такий крок.

Таким чином, попри зниження за літо зарплатного фонду на 30 відсотків, клуб продовжує шукати інші шляхи для економії. Нагадаємо, під час останнього трансферного вікна Марсель не здійснив жодного трансферу й попрощався з низкою виконавців, зокрема Грінвудом та Обамеянгом.

Зазначимо, що відповідно до вимог DNCG, Марсель має мати стелю зарплат близько 100 млн євро, тоді як зараз вона складає близько 120 мільйонів.

Окрім того, Олімпік має до літа 2027 року заробити на трансферах близько 80 мільйонів євро для компенсації дефіциту бюджету, що не можна покрити простим скороченням зарплат.

На початку грудня на Марсель очікує чергова перевірка від Національного управління з фінансового контролю футбольних клубів, а тому керівництво має не так багато часу для усунення проблем.

В Лізі 1 Марсель наразі посідає 9 місце, набравши 12 очок. 

Раніше повідомлялось, що легендарний французький клуб може уникнути ліквідації

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