Баєр підписав захисника збірної Аргентини

Центральний захисник збірної Аргентини та французького Марселя Факундо Медіна став гравцем леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 23 мільйони євро.

Медіна грав за Марсель з літа 2025 року, коли перейшов із Ланса на правах оренди з опцією викупу. Сумарно 27-річний аргентинець обійшовся Марселю в 20 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 провів 26 матчів і відзначився у них 1 асистом.

На рахунку Медіни 14 матчів за збірну Аргентини, 5 із яких – на чемпіонаті світу 2026 року.

Минулого тижня Баєр підписав іспанського лівого захисника Наполі Мігеля Гутьєрреса.