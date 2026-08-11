Баєр підписав захисника збірної Аргентини
Факундо Медіна
ФК Баєр
Центральний захисник збірної Аргентини та французького Марселя Факундо Медіна став гравцем леверкузенського Баєра.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 23 мільйони євро.
Медіна грав за Марсель з літа 2025 року, коли перейшов із Ланса на правах оренди з опцією викупу. Сумарно 27-річний аргентинець обійшовся Марселю в 20 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 провів 26 матчів і відзначився у них 1 асистом.
На рахунку Медіни 14 матчів за збірну Аргентини, 5 із яких – на чемпіонаті світу 2026 року.
Минулого тижня Баєр підписав іспанського лівого захисника Наполі Мігеля Гутьєрреса.