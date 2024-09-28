Ювентус обдумує розірвання контракту з Погба

Ювентус обдумує розірвання контракту з експівзахисником збірної Франції Полем Погба.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Француз з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки.

Поль наразі оскаржує рішення про свою дискваліфікацію. Однак у керівництві "Старої синьйори" вважають, що заява гравця не буде задоволена, а отже далі утримувати Поля в команді немає сенсу.

Контракт півзахисника розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, Погба повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У минулому сезоні француз встиг відіграти 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

Наразі Ювентус йде п'ятим у Серії А, відстаючи від лідера Торіно на 2 бали.