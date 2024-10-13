Погба зацікавив клуб МЛС

Французький півзахисник Поль Погба може продовжити кар'єру в американському клубі Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі не йдеться про офіційну пропозицію клубу МЛС. Американський клуб слідкує за ситуацією з контрактом 31-річного француза.

Зазначимо, що за Лос-Анджелес грають експортери Поля по збірній Франції – Уго Льоріс та Олів'є Жіру.

Нагадаємо, Погба з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки. Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі.

Наразі у гравця діє контракт із Ювентусом. За даними Transfermarkt, він чинний до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що "Стара синьйора" хоче достроково розірвати угоду з футболістом.