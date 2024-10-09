Гендиректор Ювентуса розповів про розмови щодо майбутнього Погба

Генеральний директор Ювентуса Мауріціо Сканавіно сказав що клуб розмовляє з оточенням Поля Погба щодо його майбутнього у клубі.

Його слова передає Sky Sport Italia.

"Ми розмовляємо з його оточенням. Погба – чудовий гравець і, безумовно, ще може грати. Однак минуло вже два роки, як він не грав через травми та дискваліфікацію. Це все елементи, які потрібно оцінити, і в будь-якому випадку я підтверджую, що ми розмовляємо з його оточенням", – сказав Сканавіно.

Нагадаємо, Погба з 11 вересня 2023 року був відсторонений від футболу через провалений тест на допінг. А у лютому 2024 національний антидопінговий трибунал Італії дискваліфікував гравця на 4 роки.

Напередодні це покарання скоротили майже вдвічі, одразу після цього почали з'являтися слухи про можливий перехід француза у Марсель.

Наразі у гравця діє контракт із Ювентусом. За даними Transfermarkt, він чинний до 30 червня 2026 року. Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" роздумує над розірванням угоди з Погба.