Клуб Першої ліги призначив головного тренера

Поділля призначило Олександра Воловика головним тренером команди. До цього він обіймав цю посаду в статусі виконувача обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту з наставником не розголошуються.

"Олександр Воловик очолював тренерський штаб у статусі виконувача обов'язків, за цей час команда демонструвала стабільну гру, дисципліну та характер, продовжуючи планомірну підготовку до другої частини сезону.

Керівництво клубу висловлює повну довіру тренеру та вірить, що під його керівництвом ФК "Поділля" рухатиметься вперед, прогресуватиме та досягатиме поставлених цілей", – йдеться в повідомленні.