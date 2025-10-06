Українська правда
Поділля отримало технічну поразку за матч 8-го туру Першої ліги проти Прикарпаття

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 12:10
Поділля отримало технічну поразку за матч 8-го туру Першої ліги України проти Прикарпаття.

Про це повідомив КДК УАФ.

"Розглянувши матеріали щодо матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд клубів першої ліги ПФЛ сезону-2025/2026 ФК Поділля (Хмельницький) – ФК Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ), що відбувся 28 вересня 2025 року, анулював результат матчу, зарахував ФК Поділля (Хмельницький) технічну поразку з рахунком 0:3 (за внесення до рапорту арбітра прізвища футболіста та участь у матчі футболіста, який не мав права брати участь у матчі), а ФК Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – технічну перемогу з рахунком 3:0", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Прикарпаття піднялось на восьме місце у турнірній таблиці, а Поділля опустилось на 12-те.

Нагадаємо, що сам матч, який відбувся 28 вересня, завершився перемогою хмельничан з рахунком 2:1.

Раніше КДК УАФ виписав українським клубам штрафів на загальну суму у 240 тисяч гривень.

