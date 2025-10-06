Штрафів на 240 тисяч: КДК УАФ покарав Верес, Полісся, Колос та інші українські клуби

Українська асоціація футболу опублікувала рішення Контрольно-дисциплінарного комітету, в яких КДК зобов'язав українські команди сплатити штрафи на загальну суму 240 тисяч гривень.

Про це повідомляє УАФ.

Найбільше покарання отримав рівненський Верес за поєдинок сьомого туру Української Прем'єр-ліги проти житомирського Полісся. Загальна сума обов'язкових грошових внесків для Вереса сягнула 92,5 тисяч гривень.

Грошові покарання від КДК УАФ

ФК Олімпія – 15 тисяч за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти ФК Лісне.

за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти ФК Лісне. ФК Агротех – 37,5 тисяч за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Чорноморця.

за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Чорноморця. ФК Локомотив – 40 тисяч за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Вереса.

за два порушення у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Вереса. ФК Рух – 25 тисяч за кидання в ігрову зону сторонніх предметів у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Полісся.

за кидання в ігрову зону сторонніх предметів у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Полісся. ФК Колос – 20 тисяч за повторну затримку початку матчу в межах 7-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

за ФК Полісся – 10 тисяч за повторну затримку початку матчу в межах 7-го туру УПЛ проти Вереса.

ФК Верес – 92,5 тисячі за чотири порушення у матчі 7-го туру УПЛ проти Полісся.

Нагадаємо, нещодавно КДК УАФ відсторонив від футболу Ісакова Кирила, Барабанова Руслана, Трушкіна Артема та Артеменка Ігоря.

Чемпіон дізнався, що причиною відсторонення стали результати розслідування щодо неодноразового підкупу арбітрів ДЮФЛУ. Зокрема було встановлено двох арбітрів, які отримували хабарі та двох тренерів, які їх надавали.