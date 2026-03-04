Шахтар розтрощив ЕМС-Поділля у чемпіонаті України

У 16-му турі першого етапу жіночої Вищої ліги донецький Шахтар обіграв ЕМС-Поділля.

Зустріч завершилась з рахунком 7:0.

Футболістки Шахтаря з перших хвилин захопили ініціативу й швидко забезпечили комфортну перевагу. Уже до середини першого тайму донеччанки забили тричі – відзначилися Дружченко, Марченко та Чайка. Під кінець першої половини Дружченко та Чайка оформили по дублю.

Після перерви "гірники" довели гру до розгромного, забивши ще двічі.

Чемпіонат України – Вища ліга

16 тур, 4 березня

Шахтар (Донецьк) – ЕМС-Поділля (Вінниця) 7:0 (5:0)

Голи: 1:0 – 1 Дружченко, 2:0 – 12 Марченко, 3:0 – 17 Чайка, 4:0 40 Дружченко, 5:0 – 45 Чайка, 6:0 – 64 Марченко (пен.), 7:0 – 72 Чендей

Нагадаємо, що в межах 15-го туру Ворскла розгромила Шахтар, Колос забив 5 голів у ворота Пантер.