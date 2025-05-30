Пробій в серії пенальті здолав Колос-2 та став чемпіоном Другої ліги

У п'ятницю, 30 травня, матчем-відповіддю між Пробієм та Колосом-2 завершився розіграш Другої ліги України.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 3:2 на користь ковалівців, але у серії пенальті перемогу святкували футболісти з Городенки.

В середині другого тайму Оринчак забив другий гол Пробія в матчі, який майже "прибив" шанси суперників на перемогу, але саме в цей момент розпочався камбек Колоса.

Влучні удари Головкіна та Колесника допомогли резервістам ковалівців відігратись, а Шевчук у доданий арбітром час вирвав для одноклубників екстра-тайми.

Два тайми по 15 хвилин перейшли у серію пенальті, долю якого вирішив промах Артема Недолі під час п'ятого удару – невдалий постріл впевнено потягнув голкіпер.

Чемпіонат України – Друга ліга

Фінал, матч-відповідь, 30 травня

Пробій – Колос-2 2:3 (2:0) (5:3 по пен.)

1:0 перший матч

Голи: 1:0 – Філіпович, 2:0 – Оринчак, 64, 2:1 – Головкін, 73, 2:2 – Колесник, 82, 2:3 – Шевчук, 90+1

Таким чином, Колос-2 напряму отримав підвищення до Першої ліги, а на Пробій очікує плейоф проти запорізького Металурга.

Зазначимо, що сьогодні також завершився розіграш групи вибування у Першій лізі України, за підсумками якого до Другої ліги вилетіли Діназ та Кремінь.