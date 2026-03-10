Реал націлився на зіркового тренера, який нині працює у збірній

Маурісіо Почеттіно може повернутись у клубний футбол, продовживши кар'єру в Іспанії.

Про це повідомляє ESPN.

Наставник збірної США став одним із кандидатів на заміну Альваро Арбелоа в Реалі. "Вершкові" почали вивчати ринок тренерів напередодні літнього міжсезоння та звернули увагу на аргентинця.

Наразі мадридці розглядають різних кандидатів, а 54-річний фахівець є одним із тих, кого високо цінує президент клубу Флорентіно Перес. Він вважається одним із пріоритетних варіантів.

Зазначається, що Альваро Арбелоа в Реалі ніколи не розглядали як довгострокове рішення. Він у січні змінив Хабі Алонсо, якого звільнили за незадовільні результати.

Після завершення сезону керівництво "вершкових" планує запропонувати чинному наставнику іншу посаду у структурі клубу. Для того, аби іспанець зберіг шанс залишитися на посаді головного тренера він має "зробити диво" або виграти Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно очолює збірну США з вересня 2024 року. Його чинний контракт завершується після чемпіонату світу-2026.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно висловив готовність повернутись у Тоттенгем. Аргентинець залишається головною трансферною ціллю "шпор", тренером яких він був з 2014 по 2019 рік.