Почеттіно очолив збірну США
Колишній тренер Тоттенгема, ПСЖ та Челсі Маурісіо Почеттіно очолив збірну США з футболу.
Про це повідомляє пресслужба "зоряно-смугастих".
Метою 52-річного аргентинського наставника буде підготувати команду до домашнього чемпіонату світу-2026.
На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.
Останнім місцем роботи аргентинського фахівця був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.
Раніше США у домашньому матчі мінімально поступились Канаді. Це перший з 1957 року випадок, коли американці програли канадцям на власному полі. Тоді команди зустрічалися в рамках кваліфікації ЧС-1958.