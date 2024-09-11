Колишній тренер Тоттенгема, ПСЖ та Челсі Маурісіо Почеттіно очолив збірну США з футболу.

Про це повідомляє пресслужба "зоряно-смугастих".

Метою 52-річного аргентинського наставника буде підготувати команду до домашнього чемпіонату світу-2026.

Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

На посаді головного тренера збірної США з футболу Почеттіно замінив Грегга Берголтера, який очолював команду з 2018 року.

Останнім місцем роботи аргентинського фахівця був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.

Раніше США у домашньому матчі мінімально поступились Канаді. Це перший з 1957 року випадок, коли американці програли канадцям на власному полі. Тоді команди зустрічалися в рамках кваліфікації ЧС-1958.