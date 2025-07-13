Колишній вінгер Гавра передумав переходити в Динамо: який клуб обрав

Півзахисник Зіри Саліфу Сума не стане гравцем Динамо.

Про це повідомляє азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров.

За інформацією джерела, 21-річний гвінеєць близький до трансферу у Марибор, якщо успішно пройде медогляд.

Зазначимо, що кияни цікавились вінгером ще взимку. Однак, тоді угода не відбулась.

Гвінеєць раніше виступав за Бастію, Гавр, а 2023 року перейшов до Зіри. У минулому сезоні Сума провів 37 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши 12 голів.

Раніше повідомлялося, що сторони не змогли досягти домовленості щодо ціни.