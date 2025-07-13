Колишній вінгер Гавра передумав переходити в Динамо: який клуб обрав
Саліфу Сума
futbolpress.az
Півзахисник Зіри Саліфу Сума не стане гравцем Динамо.
Про це повідомляє азербайджанський журналіст Фуад Алакбаров.
За інформацією джерела, 21-річний гвінеєць близький до трансферу у Марибор, якщо успішно пройде медогляд.
Зазначимо, що кияни цікавились вінгером ще взимку. Однак, тоді угода не відбулась.
Гвінеєць раніше виступав за Бастію, Гавр, а 2023 року перейшов до Зіри. У минулому сезоні Сума провів 37 матчів за клуб у всіх турнірах, забивши 12 голів.
Раніше повідомлялося, що сторони не змогли досягти домовленості щодо ціни.