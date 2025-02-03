Динамо спробує підписати колишнього вінгера французького Гавра

Вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума може стати гравцем київського Динамо.

Про це повідомляє Azerisport.

За інформацією джерела, український клуб готовий заплатити за 21-річного гвінейця 1 млн євро.

Водночас зазначається, що днями він продовжив контракт із азербайджанським клубом до кінця сезону 2026/27.

Футболістом також цікавляться клуби Бельгії, Франції та Португалії.

Гвінеєць раніше виступав за Бастію, Гавр, а 2023 року перейшов до Зіри. У нинішньому сезоні Сума провів 24 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 4 асисти.

Раніше стало відомо, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.