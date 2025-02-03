Динамо спробує підписати колишнього вінгера французького Гавра
Саліфу Сума
azerisport
Вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума може стати гравцем київського Динамо.
Про це повідомляє Azerisport.
За інформацією джерела, український клуб готовий заплатити за 21-річного гвінейця 1 млн євро.
Водночас зазначається, що днями він продовжив контракт із азербайджанським клубом до кінця сезону 2026/27.
Футболістом також цікавляться клуби Бельгії, Франції та Португалії.
Гвінеєць раніше виступав за Бастію, Гавр, а 2023 року перейшов до Зіри. У нинішньому сезоні Сума провів 24 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 4 асисти.
Раніше стало відомо, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.