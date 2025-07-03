Агент ексвінгера Гавра розповів, на якій стадії перебувають переговори з Динамо

Динамо та Зіра продовжують переговори щодо можливого переходу вінгера азербайджанського клубу Саліфу Суми.

Про це в коментарі виданню Sportinfo.az повідомив агент гравця Джейхун Султанов.

"Це я веду переговори щодо трансферу Саліфу Сума з київським Динамо. Він якісний футболіст. Однак, домовленості щодо трансферної ціни ще не досягнуто. Зіра хоче більше, ніж запропоновано. Ціна сягає 800 000 євро. Зіра намагається бути терплячою.



Якщо він заб'є гол або кілька голів у матчах єврокубків, 800 тисяч, ймовірно, зростуть до восьми мільйонів. Зараз вони навіть готові заплатити один мільйон євро", – сказав Султанов.