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Півзахисник України U-17 Редушко: Євро ми однозначно провалили

Игорь Чернявский — 27 травня, 09:28
Півзахисник України U-17 Редушко: Євро ми однозначно провалили

Півзахисник юнацької збірної України Богдан Редушко вважає виступ на юнацькому Євро-2024 провалом.

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

Оціни не тільки фінальний раунд, а взагалі три етапи: кваліфікацію та еліт-раунд.

Можна сказати, що Євро ми однозначно провалили. Еліт-раунд і перший раунд – це вже історія. Про це вже немає сенсу говорити.

Що пішло не так?

Не знаю, мабуть, були самовпевнені, думали, що спокійно вийдемо з цієї групи. Можливо, в деяких ситуаціях недооцінили суперників, тому так вийшло.

Взагалі, яку поставиш оцінку за п'ятибальною системою за весь цей період включно з кваліфікацією і фінальним раундом?

– За кваліфікацію – 5, а за Євро – 1.

– Кого вважаєш фаворитом Євро?

– Португалію або Англію.

Юнацька збірна України вилетіла з Євро вже на стадії групового етапу. Спершу "жовто-сині" мінімально поступилися Сербії, а потім зазнали поразки від Чехії. Перемога над Кіпром в останньому турі не допомогла виправити становище.

Володимир Крупчук, спеціально для Чемпіона

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