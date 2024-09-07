Сидорчук: Втрата форварда такого, як Довбик, це втрата для будь-якої команди

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук поділився очікуваннями від матчу Ліги націй проти Албанії та заявив, що втрата форварда такого, як Довбик, це втрата для будь-якої команди.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Втрата форварда такого, як Довбик, це втрата для будь-якої команди. Але у нас є Роман Яремчук та Владислав Ванат. Нам потрібно бути уважними з албанцями, тому що у них швидкі непогані фланги і всередині поля є люди, які можуть віддати цей пас, у перехідних фазах вони дуже сильні. Можливо, мʼяча у нас буде більше, але якщо у тебе мʼяч, це не означає, що ти контролюєш всю гру", — сказав Сидорчук.

Сьогодні, 7 вересня, українська збірна проведе свій перший матч проти Албанії у розіграші євротурніру-2024/2025.

Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через пошкодження у матчі проти Албанії не зіграє вінгер Челсі Михайло Мудрик, а форвард Роми Артем Довбик пропустить вересневі матчі збірної України у Лізі націй.

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