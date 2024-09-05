Україна — Албанія: онлайн-трансляція

Збірна України зіграє з Албанією в межах першого туру дивізіону B Ліги націй УЄФА.

Зустріч відбудеться в суботу, 7 вересня, на стадіоні "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Раніше головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.

Наступний матч збірна України проведе проти Чехії у вівторок, 10 вересня. Також підопічні Реброва зіграють два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти Чехії.