Новачок Шахтаря отримав дебютний виклик до збірної Болівії

Центральний захисник Шахтаря Дієго Арройо отримав дебютний виклик до збірної Болівії.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Національна команда цієї країни у кваліфікації до чемпіонату світу – 2026 зіграє з Перу (21 березня) та Уругваєм (25 березня).

Збірна Болівії після 12 турів посідає 7-ме місце в турнірній таблиці відбору до ЧС-2026 у Південній Америці.

Нагадаємо, Арройо перейшов у Шахтар у лютому з Болівара за 1 млн доларів. 19-річний гравець ще не дебютував за першу команду "гірників" в офіційних матчах.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до підписання бразильського вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона.