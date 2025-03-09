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Новачок Шахтаря отримав дебютний виклик до збірної Болівії

Олексій Мурзак — 9 березня 2025, 13:17
Новачок Шахтаря отримав дебютний виклик до збірної Болівії
Дієго Арройо
x.com/ProyectoBolivar

Центральний захисник Шахтаря Дієго Арройо отримав дебютний виклик до збірної Болівії.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Національна команда цієї країни у кваліфікації до чемпіонату світу – 2026 зіграє з Перу (21 березня) та Уругваєм (25 березня).

Збірна Болівії після 12 турів посідає 7-ме місце в турнірній таблиці відбору до ЧС-2026 у Південній Америці.

Нагадаємо, Арройо перейшов у Шахтар у лютому з Болівара за 1 млн доларів. 19-річний гравець ще не дебютував за першу команду "гірників" в офіційних матчах.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до підписання бразильського вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона.

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