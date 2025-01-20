Аргентинський півзахисник Расінга пройшов медогляд в Карпатах

22-річний півзахисник Расінга Авельянеда Патрісіо Танда пройшов медогляд в Карпатах на зборах в Туреччині.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, трансфер аргентинця буде завершено найближчим часом.

Це буде оренда до 31 грудня 2025 року, яка передбачатиме опцію викупу.

Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за Уніон Санта-Фе, за який встиг зіграти 28 матчів.

Раніше львівські Карпати розірвали контракт з центральним півзахисником Артуром Рябовим.

Також напередодні "леви" підписали колишнього захисника Кривбаса Тимура Стецькова.