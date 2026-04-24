ЛНЗ продовжив контракт з досвідченим півзахисником

Черкаський ЛНЗ оголосив про продовження контракту з 32-річним півзахисником Геннадієм Пасічем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону-2026/27. Фінансові умови не розголошуються.

Пасіч став гравцем ЛНЗ у 2023 році, коли перейшов з Вереса на правах вільного агента. До цього він виступав за Карпати, Олімпік Донецьк та Нафтовик-Укрнафта.

У поточному сезоні в активі гравця 28 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився голом.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник ЛНЗ Мухаррем Яшарі відновився після травми та повернувся у загальну групу команди.