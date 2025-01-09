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Полісся знайшло нападника. Клуб підсилить досвідчений уругваєць

Микола Дендак — 9 січня 2025, 21:55
Полісся знайшло нападника. Клуб підсилить досвідчений уругваєць
Полісся Житомир
Фото: FC Polissya Zhytomyr

Житомирське Полісся невдовзі підпише нападника мексиканської Некакси Факундо Батісту, який на правах оренди виступає за уругвайський Пеньяроль.

Про це повідомляє Родрі Васкес.

Зазначається, що контракт між сторонами буде укладено на 4 роки. Також фінансову компенсацію отримає Пеньяроль, якщо погодиться на розірвання контракту. Щоправда клуб досі цього не зробив.

25-річний Батіста – футболіст з великим досвідом гри, зокрема в Європі. На його рахунку 169 матчів у дорослому футболі, 45 голів та 8 асистів. У Пеньяролі він зіграв 23 поєдинки, забив 10 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно до житомирського клубу доєднався атакувальний півзахисник Хапоеля Бер-Шеви Томер Йосефі.

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