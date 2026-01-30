Українська правда
Фермін Лопес підпише новий контракт з Барселоною

Володимир Максименко — 30 січня 2026, 14:22
Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес незабаром підпише новий контракт з клубом. 

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Угоду буде розраховано до літа 2031 року, а оголосять сторони про це найближчим часом. Зауважимо, що чинний контракт іспанця з "блаугранас" спливає у 2029-му.

Цього сезону Фермін Лопес зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 70 млн євро.

Раніше Лопес висловився схарактеризував головного тренера каталонців Хансі Фліка.

