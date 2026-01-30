Фермін Лопес підпише новий контракт з Барселоною
Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес незабаром підпише новий контракт з клубом.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Угоду буде розраховано до літа 2031 року, а оголосять сторони про це найближчим часом. Зауважимо, що чинний контракт іспанця з "блаугранас" спливає у 2029-му.
Цього сезону Фермін Лопес зіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав 11 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює хавбека у 70 млн євро.
Раніше Лопес висловився схарактеризував головного тренера каталонців Хансі Фліка.