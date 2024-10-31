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Барселона продовжила контракт з талановитим вихованцем

Олег Дідух — 31 жовтня, 16:14
Барселона продовжила контракт з талановитим вихованцем
Фермін Лопес
ФК Барселона

Барселона продовжила контракт з півзахисником Ферміном Лопесом.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Нова угода з 21-річним хавбеком розрахована до літа 2029 року.

Фінансові деталі угоди не називаються, проте, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гравець отримає підвищення зарплати, у контракті буде прописана клаусула в розмірі 500 мільйонів євро.

Фермін Лопес є вихованцем Барселони, за першу команду виступає з сезонну 2023/2024. У поточному сезоні відзначився двома асистами у шести матчах в усіх турнірах.

На рахунку гравця вже є два матчі за збірну Іспанії. Трансферна вартість хавбека наразі оцінюється у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Барселона також планує продовжити контракт з Рафіньєю.

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