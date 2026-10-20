Бабуся з гостинцями та дощовиком: родичка зірки Барселони влаштувала онукові справжню опіку на трибунах

Бабуся півзахисника Барселони Ферміна Лопеса перетворила звичайний футбольний вечір на милу сімейну історію.

Долорес Гомес прийшла підтримати онука в матчі проти Бетіса та подбала про нього так, ніби він досі маленький хлопчик: передала гостинці, допомогла порадувати юну вболівальницю й навіть спробувала накрити футболіста власним дощовиком.

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Однак після матчу увагу привернув не лише результат на полі. Долорес Гомес, яку часто помічають на трибунах під час поєдинків Барселони, цього разу прийшла з цілим пакетом гостинців для онука. Ба більше, бабуся попросила Ферміна подарувати ігрову футболку маленькій уболівальниці, яка сиділа поруч із нею.

Півзахисник не став відмовляти й виконав прохання родички, потішивши юну фанатку особливим подарунком. А турбота Долорес на цьому не закінчилася: коли пішов дощ, вона спробувала накрити онука власним дощовиком, додавши цій історії ще один зворушливий момент.

Нагадаємо, у матчі з Бетісом каталонці розгромили суперника з рахунком 5:2, продовживши свою переможну серію на старті сезону.

Наступний свій матч "синьо-гранатові" проведуть проти ПСЖ у Лізі чемпіонів. Центральний матч 3-го туру відбудеться 20 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).

Раніше головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився думками про майбутній матч проти ПСЖ.