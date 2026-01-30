Барселона продовжила контракт з одним із ключових півзахисників
Барселона оголосила про продовження контракту з півзахисником Ферміном Лопесом.
Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.
Нова угода буде розрахована до кінця червня 2031 року, попередній контракт був чинний до червня 2029-го.
У поточному сезоні Фермін Лопес забив 10 голів і віддав 11 асистів у 26 матчах за Барселону в усіх турнірах. Загалом на його рахунку 29 м'ячів і 22 гольові передачі в 114 поєдинках у складі "синьо-гранатових".
Напередодні лідер каталонської Барселони Рафінья заявив, що саме він мав стати володарем "Золотого м'яча" за результатами сезону 2024/25, попри підсумкове п'яте місце у голосуванні.