Хайбулаєв: З Україною будемо боротись до останнього

Півзахисник Азербайджану Абдула Хайбулаєв висловився напередодні матчу кваліфікації до ЧС-2026 проти України.

Слова гравця Сабаха наводить Azerisport.

"У нашій групі немає легких суперників. Проти усіх важко грати. Втома, звісно, присутня. Україна? Ми зробимо усе, що в наших силах.

Звісно, ми боротимемось до кінця", – резюмував Хайбулаєв.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

