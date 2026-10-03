Південна Корея здолала Японію та стала 7-разовим чемпіоном Азійських ігор у футболі

Південна Корея здолала Японію у фіналі Азійських ігор та здобула свій сьомий титул переможця цього турніру.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Героєм зустрічі став 24-річний вінгер Ом Джі Сон, який виступає на клубному рівні за команду з англійського Чемпіоншипа Свонсі.

Футболіст скористався плутаниною серед японських оборонців у їхньому карному майданчику та влучно вразив ворота суперника.

Зрештою японці, попри намагання, не змогли створити сенсацію та перебороти "азійських тигрів".

Азійські ігри – Фінал

3 жовтня

Південна Корея – Японія – 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Ом Джі Сон

Таким чином, збірна Південної Кореї стала семиразовим чемпіоном Азійських ігор, чого поки нікому не вдавалося. 2-ге місце за кількістю титулів посідає Іран, який 4 рази тріумфував на цьому турнірі.

Додамо, що у змаганнях з футболу на Азійських іграх беруть участь гравці віком до 23 років. Лише 3 футболісти, які перевищують це вікове обмеження, можуть бути допущені до збірної.

Варто зазначити, що "азійські тигри" вчетверте поспіль виграли Азійські ігри. Також Південна Корея вже втретє зустрічалась у фіналі турніру проти Японії, жодного разу не програвши.

Нагадаємо, що до цього 17-річний японець Шин Охаші побив світовий рекорд на дистанції 200 метрів брасом у змаганнях з плавання на Азійських іграх. Також золоту медаль турніру здобув 11-річний японський кіберспортсмен Юкі Куріхара, тріумфувавши у грі-головоломці "Puyo Puyo".

А ще раніше на цьому турнірі трапився курйозний інцидент за участю збірної Південної Кореї з хокею на траві. Перед стартом матчу проти Бангладешу пролунав гімн КНДР замість їхнього власного.

Зауважимо, що цьогорічні Азійські ігри розпочалися 19 вересня та триватимуть до 4 жовтня.