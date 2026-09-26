11-річний японський кіберспортсмен став чемпіоном Азійських ігор

11-річний японський кіберспортсмен Юкі Куріхара здобув золоту медаль за підсумками змагань із гри-головоломки "Puyo Puyo" на цьогорічних Азійських іграх.

Деталі розкриває The Athletic.

У фіналі турніру Куріхара розгромно переміг 24-річного південнокорейця Кан Доншіна з рахунком 10:2.

Груповий етап юний кібератлет провів без поразок, зокрема переграв Доншіна. На стадії чвертьфіналу він здолав 31-річного Джастіна Джуна Муна Коха зі Сінгапуру (5:0), а потім забезпечив собі медаль, тріумфувавши над 28-річним представником Таїланду Танараком Вонгкітікуном (10:1).

У коментарі після завершення змагань юний японець зазначив, що дуже радий отримати нагороду переможця.

"Я дуже щасливий. Золота медаль справді прекрасна, блискуча і важка".

За даними азійських ЗМІ, зокрема The Korea Herald, Куріхара є наймолодшим спортсменом Японії, який коли-небудь брав участь в Азійських іграх. Кіберспортсмен наразі здобуває освіту в початковій школі.

Додамо, що "Puyo Puyo" – це гра-головоломка, у якій потрібно скласти з крапель окремі лінії, щоб здобувати очки.

Нагадаємо, що до цього 17-річний японець Шин Охаші побив світовий рекорд на дистанції 200 метрів брасом у змаганнях з плавання на Азійських іграх.

А ще раніше на цьому турнірі трапився курйозний інцидент за участю збірної Південної Кореї з хокею на траві. Перед стартом матчу проти Бангладешу пролунав гімн КНДР замість їхнього власного.

Зауважимо, що цьогорічні Азійські ігри розпочалися 19 вересня та триватимуть до 4 жовтня.