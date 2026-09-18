Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Перед матчем збірної Південної Кореї на Азійських іграх помилково увімкнули гімн КНДР

Микола Літвінов — 18 вересня 2026, 15:56
Перед матчем збірної Південної Кореї на Азійських іграх помилково увімкнули гімн КНДР
Збірна Південної Кореї з хокею на траві
koreahockey/instagram

Перед матчем збірної Південної Кореї з хокею на траві проти Бангладешу на Азійських іграх пролунав гімн Північної Кореї замість їхнього власного.

Про це повідомляє ESPN.

Як зазначається, більшість гравців не знали, як себе поводити у такій ситуації. Хтось просто стояв, хтось проводив руками по волоссю, а дехто тримав руки на серці.

Зрештою організатори швидко увімкнули правильний гімн, а південнокорейці здобули в цьому поєдинку розгромну перемогу із рахунком 5:0.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap зазначило, що ця помилка сталася внаслідок незручної випадковості. Гравці таки не змогли заспівати свій гімн, оскільки арбітр через затримку вказав, що в цей час вже потрібно починати привітання. 

Зауважимо, що цьогорічні Азійські ігри розпочнуться 19 вересня та триватимуть до 4 жовтня. Утім, деякі поєдинки відбулися до офіційного старту змагань, аби витримати щільний графік.

Додамо, що збірна Південної Кореї з хокею на траві протягом своєї історії чотири рази вигравала "золото" на Азійських іграх. На Олімпіадах найвищим досягненням команди є срібна медаль Сіднею-2000 року.

Нагадаємо, що напередодні жіноча національна команда України з хокею на траві успішно подолала кваліфікацію на Євро-2027, який наступного року проходитиме в Лондоні.

Південна Корея Хокей на траві

Південна Корея

Чемпіонат Південної Кореї відмінив незвичайний 26-річний бан на воротарів
Ексфутболіст збірної Південної Кореї отримав умовний строк за фільмування своїх статевих актів
Шевченко візьме участь у товариському матчі в Південній Кореї
У КНДР можуть покарати спортсменів, які на Олімпіаді-2024 зробили селфі з представниками Південної Кореї
Угорка Гуляш зі світовим рекордом стала олімпійською чемпіонкою у сучасному п'ятиборстві

Останні новини