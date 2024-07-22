Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Після зміни тренера в Карпатах відбулася глобальна чистка складу

Ігор Чернявський — 22 липня, 15:55
Після зміни тренера в Карпатах відбулася глобальна чистка складу

Карпати припинили співпрацю з 12-ма футболістами.

Про це львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Першу команди залишили низка досвідчених виконавців, зокрема Єгор Картушов, Денис Галенков, Єгор Демченко та Юрій Романюк. Також закінчилася оренда Олександра Мизюка — він повернеться в Металіст, а Віталій Равлик, який до переходу в Карпати грав на аматорському рівні, перейшов у Епіцентр.

Молодіжну команду покинули Артем Борис, Василь Дебич, Дмитро Коваленко, Дмитро Рожко, Максим Бойченюк та Артур Ілюхін. Володимир Савчин, своєю чергою, перейшов у друголіговий Пробій на правах оренди.

Нагадаємо, днями в Карпатах також відбулася тренерська перестановка. Замість Мирона Маркевича команду очолив Владислав Лупашко. Пізніше Маркевич пояснив причини свого відходу.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко

Карпати

Карпати зможуть отримувати платежі солідарності після рішення Спортивного арбітражного суду
Маркевич вперше пояснив свій відхід з Карпат
Гравець, якого сватають у Верес, покинув Карпати
Стало відомо, хто ввійде у тренерський штаб Карпат
Гравець Карпат перейде у Верес

Останні новини