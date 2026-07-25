Після двох страшних втрат завершив кар'єру і змінив своє життя: ексзірка Бундесліги вирощує кавуни на Майорці

Колишній півзахисник Лейпцига, дортмундської Боруссії та Баєра Кевін Кампль кардинально змінив своє життя після завершення професійної кар'єри. Замість переповнених стадіонів, тренувань і боротьби за трофеї словенець тепер проводить дні серед фруктових дерев і овочевих грядок на сонячній Майорці.

35-річний футболіст достроково завершив виступи у січні 2026 року після одного з найважчих періодів у своєму житті. Спершу в жовтні 2025-го від серцевого нападу помер його старший брат Секі, якого Кампль називав своїм найкращим другом і наставником.

А вже за кілька місяців він втратив і батька, який тривалий час боровся із серйозною хворобою. Дві найближчі людини пішли з життя менш ніж за сім місяців.

Після цього словенець вирішив залишити великий футбол і переїхати разом із дружиною Ванессою та двома синами, Джорді й Луїсом, до Іспанії.

"У мене був просто жахливий рік. Життя має тривати, хоча прийняти все, що сталося, дуже важко. Але спокій на Майорці пішов усій нашій родині на користь", — зізнався Кампль.

Тепер колишній футболіст живе на сімейній фінці, де захопився садівництвом. На його ділянці ростуть кавуни, дині, помідори, цибуля, перець, лимони, сливи та нектарини. Окрім цього, родина виготовляє власну оливкову олію.

"Усе росте як божевільне. А наша оливкова олія має неймовірний смак", — із посмішкою розповідає ексгравець.

Цікаво, що любов до роботи на землі у Кампля з'явилася ще під час футбольної кар'єри. Він неодноразово зізнавався, що вирощування власних овочів і фруктів допомагає йому відпочити від шаленого ритму професійного спорту.

Попри прощання з футболом, Кампль не забув про своїх уболівальників. Після відходу з Лейпцига він організував незвичне прощання, пригостивши фанатів 4444 літрами безкоштовного пива та безалкогольного шприцера. Символічна цифра відповідала його ігровому номеру — 44.

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