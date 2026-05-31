Не забив вирішальний пенальті у фіналі ЛЧ і вибухнув: зірка Арсенала жорстко відповів хейтерам
Фінал Ліги чемпіонів став справжнім кошмаром для захисника Арсенала Габріела. Саме бразилець не реалізував вирішальний пенальті в післяматчевій серії, через що лондонський клуб поступився ПСЖ та втратив шанс виграти найпрестижніший клубний трофей Європи.
Одразу після матчу на футболіста обрушилася хвиля критики. Розлючені фанати масово атакували його сторінку в Instagram, залишаючи образливі повідомлення. Дісталося не лише самому гравцю, а й його дружині та членам родини.
У підсумку Габріел не витримав і закрив коментарі під своїми останніми публікаціями.
Втім, на цьому історія не завершилася.
Невдовзі захисник опублікував сторіз із доволі різкою відповіддю критикам. У повідомленні він фактично поставив під сумнів успіхи своїх хейтерів, запитавши, де їхні перемоги в Англійській Прем'єр-лізі.
Багато вболівальників одразу порівняли цей випад із легендарним тролінгом Робіна ван Персі, який свого часу підколов Стівена Джеррарда питанням про чемпіонську медаль АПЛ.
Щоправда, пізніше Габріел видалив свою публікацію. Після цього футболіст припинив будь-яку активність у соцмережах і наразі зберігає мовчання.
Раніше повідомлялося, що легенда збірної Англії та Ліверпуля Стівен Джеррард розкритикував нападника Арсенала, який перемудрив з виконанням пенальті у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.