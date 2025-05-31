Помер колишній президент Інтера Пеллегріні

На 84-му році життя помер колишній президент Інтера Ернесто Пеллегріні.

Про це повідомляє Tuttosport.

Колишній підприємець очолював міланський гранд з 1984 по 1995 рік. В цей період команда виграла чемпіонат Італії сезону-1988/89, Суперкубок країни та два Кубки УЄФА – 1991 та 1994 років.

È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini



L’ex imprenditore milanese e presidente dell’Inter dal 1984 al 1995 ha guidato i nerazzurri alla conquista dello storico scudetto del 1989 e alla vittoria di due Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana #Tuttosport #pellegrini #inter pic.twitter.com/G9BMggZrN9 — Tuttosport (@tuttosport) May 31, 2025

У 1995 році Пеллегріні продав клуб Массімо Моратті, який керував "зміями" до 2013-го.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, Інтер зіграє з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

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