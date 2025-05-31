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Помер колишній президент Інтера Пеллегріні

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 11:53
Помер колишній президент Інтера Пеллегріні
Ернесто Пеллегріні
ФК Інтер

На 84-му році життя помер колишній президент Інтера Ернесто Пеллегріні.

Про це повідомляє Tuttosport.

Колишній підприємець очолював міланський гранд з 1984 по 1995 рік. В цей період команда виграла чемпіонат Італії сезону-1988/89, Суперкубок країни та два Кубки УЄФА – 1991 та 1994 років.

У 1995 році Пеллегріні продав клуб Массімо Моратті, який керував "зміями" до 2013-го.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, Інтер зіграє з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

Напередодні стало відомо про смерть шведського футболіста, який загинув у власному будинку.

Інтер помер Чемпіонат Італії, Серія А

Інтер

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