Помер колишній президент Інтера Пеллегріні
На 84-му році життя помер колишній президент Інтера Ернесто Пеллегріні.
Про це повідомляє Tuttosport.
Колишній підприємець очолював міланський гранд з 1984 по 1995 рік. В цей період команда виграла чемпіонат Італії сезону-1988/89, Суперкубок країни та два Кубки УЄФА – 1991 та 1994 років.
У 1995 році Пеллегріні продав клуб Массімо Моратті, який керував "зміями" до 2013-го.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, Інтер зіграє з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.
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