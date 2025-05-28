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Шведський футболіст згорів у власному будинку

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 12:19
Шведський футболіст згорів у власному будинку
Оскар Ліндбом
expressen.se

26-річний шведський футболіст клубу Фагерста Содра Оскар Ліндбом загинув у пожежі в будинку у місті Фагерста.

Про це повідомляє Expressen.se.

У понеділок вранці служби екстреної допомоги прибули на місце пожежі. Одну людину знайшли в будинку, а потім її доставили до лікарні.

О 14:00 поліція оголосила, що чоловік, яким виявився Оскар Ліндбом, помер від отриманих травм. Наразі поліція не бачить жодного кримінального підтексту в цьому інциденті.

"Це дуже важко сприйняти. У команді, очевидно, панує надзвичайно великий смуток. У такому маленькому містечку, як це, і на такому рівні, ви не просто товариші по команді, ви найкращі друзі", – заявив спортивний директор клубу Патрік Салмінен.

Оскар грав на позиції голкіпера. Клуб Фагерста Содра був заснований ще у 1936 році, але ніколи вище третього дивізіону Швеції не піднімався.

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