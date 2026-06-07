Бюджет Жирони скоротиться вдвічі після вильоту з Ла Ліги

Бюджет футбольного клубу Жирона в сезоні-2026/27 зменшиться в два рази порівняно з поточним сезоном.

Про це повідомляє As.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 Жирона вилетіла з Ла Ліги до Сегунди. Після цього керівництво клубу вирішило скоротити річний бюджет вдвічі – з 75 до 37 мільйонів євро. Також будуть значно знижені ліміти зарплат для футболістів.

Попри перехід на режим економії, керівництво клубу ставить перед командою на наступний сезон завдання повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, за Жирону виступають два гравці збірної України – вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат. Раніше повідомлялося про те, що Циганковим цікавляться Еспаньол і Аякс.