Форвард молодіжної збірної України – про свій трансфер: Знаю, що літом буду переходити у Жирону

Український нападник Олександр Пищур висловився про свій майбутній перехід в іспанську Жирону.

Його цитує Суспільне Чернігів.

За словами 21-річного футболіста, його трансфер у Каталонію обговорювали ще взимку, але тоді не встигли його оформити, відтермінувавши до літа 2026-го.

Попри це, форвард молодіжної збірної України U-21 додав, що його уся увага зосереджена на виступі за Дьєр, який претендує на чемпіонство в Угорщині.

"Ми зараз на першому місці йдемо, тому поки що всі думки тільки тут. Звичайно, знаю, що літом буду переходити у Жирону, тому, як завжди, стараюся багато тренуватися щодня", – сказав Пищур.

За тур до закінчення розіграшу національного чемпіонату нинішній клуб українця посідає перше місце, маючи у своєму активі 66 балів. Відрив від найближчого переслідувача, яким є Ференцварош, лише одне очко.

У крайньому турі Дьєр розгромив вдома Діошдьйор 4:0. В останньому матчі ліги команда Пищура зіграє на виїзді проти Кішварди, тоді як Ференцварош прийме Залаегерсег. Перед цим колишній клуб Сергія Реброва зіграє у фіналі Кубку Угорщини проти все того ж Залаегерсега (9 травня).

Раніше головний тренер Жирони Мічел Санчес підтвердив трансфер вихованця чернігівської Десни попри чинний контракт із Дьєром до кінця червня 2028-го. Він має за своєю спиною 4 матчі за "молодіжку" України U-21 (1 гол).

Портал Transfermarkt оцінює вартість 21-річного українського нападника у 250 тисяч євро. У цьому сезоні-2025/26 Пищур відзначився 5 м'ячами та 2 асистами у 35-ти поєдинках.