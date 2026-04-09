Легенда світового футболу висловився про значення Луческу у своїй кар'єрі

Колишній футболіст Андреа Пірло відреагував на смерть легендарного тренера Мірчі Луческу.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Італієць тепло відгукнувся про наставника, який дав йому дорогу в дорослий футбол. Андреа вдячний румунському фахівцю за все, що той для нього зробив.

"Дякую за все, Містере… Я ніколи не перестану Вам дякувати… Ви виховали мене як сина, давши можливість проявити себе серед інших, коли я був зовсім юним… Ви навчили мене, що означає любити цей спорт у всіх його деталях… Я ніколи не перестану Вам дякувати… Спочивайте з миром, Містере… Дякую, Мірча Луческу", – написав Пірло.

Зазначимо, що саме Луческу першим почав залучати Пірло до тренувань Брешії, коли італійцю було лише 15 років. Італієць неодноразово заявляв раніше, що румунський спеціаліст мав великий влив на розвиток його кар'єри.

Нагадаємо, що Мірча Луческу пішов з життя 7 квітня у віці 80 років. 3 квітня він переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели у стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного спеціаліста врешті-решт виявилися марними.