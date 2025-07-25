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Легенда Мілана та Ювентуса очолить клуб Першої ліги ОАЕ

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 10:37
Легенда Мілана та Ювентуса очолить клуб Першої ліги ОАЕ
Getty Images

Легендарний ексфутболіст Мілана, Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло знайшов собі новий клуб.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Фахівець очолить ФК Юнайтед з Першої ліги ОАЕ, а контракт буде розраховано до літа 2027 року.

Останнім місцем роботи "Маестро" була Сампдорія, яку він залишив на початку сезону-2024/25.  До цього Пірло очолював Фатіх Карагюмрюк та Ювентус, де не затримувався довше, ніж на один рік.

За часів ігрової кар'єри ексхавбек виступав за Мілан, Інтер, Брешію, Ювентус та Нью-Йорк Сіті.

Раніше повідомлялось, що колишній клуб Пірло виключили з професійного футболу.

ОАЕ Андреа Пірло

Андреа Пірло

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