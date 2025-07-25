Легенда Мілана та Ювентуса очолить клуб Першої ліги ОАЕ
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Легендарний ексфутболіст Мілана, Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло знайшов собі новий клуб.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Фахівець очолить ФК Юнайтед з Першої ліги ОАЕ, а контракт буде розраховано до літа 2027 року.
Останнім місцем роботи "Маестро" була Сампдорія, яку він залишив на початку сезону-2024/25. До цього Пірло очолював Фатіх Карагюмрюк та Ювентус, де не затримувався довше, ніж на один рік.
За часів ігрової кар'єри ексхавбек виступав за Мілан, Інтер, Брешію, Ювентус та Нью-Йорк Сіті.
Раніше повідомлялось, що колишній клуб Пірло виключили з професійного футболу.