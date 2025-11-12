Будківський: У нашої збірної непогані шанси на очки у матчі проти Франції

Один з найкращих бомбардирів УПЛ в поточному сезоні Пилип Будківський заявив, що Україна має непогані шанси на очки у матчі 5-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції.

Його слова передає Український футбол.

"Ну, я скажу, що у нашої збірної шанси є, і непогані. Якщо вони будуть грати у свій футбол з агресією та українським характером, то, думаю, у них усе вийде, і зароблять потрібні очки", – сказав Будківський.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.