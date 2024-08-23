Колишній гравець Полісся повернувся до складу Зорі

Колишній нападник житомирського Полісся Пилип Будківський став гравцем луганської Зорі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту невідомі, однак, футболіст перейшов до складу команди на правах вільного агента, адже раніше він покинув "вовків" після того, як його перевели у другу команду клубу. В минулому сезоні за Полісся він провів 20 матчів, відзначившись п'ятьма голами.

Зазначимо, що Пилип вже виступав у Зорі в сезонах 2013-2016 та в сезонах 2018-2020. За цей час нападник зіграв у 104 поєдинках у всіх турнірах. Забив 27 м’ячів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше Зоря підписала ексгравця Миная Тимура Корабліна. Також напередодні, команда розбила Олімпію у третьому етапі Кубку України та пройшла в 1/8 фіналу турніру.