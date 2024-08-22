Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України

У четвер, 22 серпня, відбулися останні матчі 3 попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, за підсумками яких визначились всі учасники 1/8 фіналу.

Ними стали ЮКСА, Верес, Зоря, Пробій Городенка, Вікторія, Буковина, Оболонь та Карпати. Також до них доєднають вісім найкращих команд УПЛ минулого сезону: Шахтар, Динамо, Кривбас, Полісся, Рух, ЛНЗ, Олександрія та Ворскла.

Своїх суперників у 1/8 фіналу Кубку України команди дізнаються 31 серпня після жеребкування. Початок — о 12:00 за київським часом. Базова дата матчів 1/8 фіналу 30 жовтня.

Список учасників 1/8 фіналу Кубку України:

ЮКСА;

Верес;

Зоря;

Пробій Городенка;

Вікторія;

Буковина;

Оболонь;

Карпати;

Шахтар;

Динамо;

Кривбас;

Полісся;

Рух;

ЛНЗ;

Олександрія;

Ворскла;

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення поєдинку за титул має визначити Виконком УАФ.