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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України

Микола Дендак — 22 серпня, 19:45
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України
УАФ

У четвер, 22 серпня, відбулися останні матчі 3 попереднього етапу Кубку України сезону-2024/25, за підсумками яких визначились всі учасники 1/8 фіналу.

Ними стали ЮКСА, Верес, Зоря, Пробій Городенка, Вікторія, Буковина, Оболонь та Карпати. Також до них доєднають вісім найкращих команд УПЛ минулого сезону: Шахтар, Динамо, Кривбас, Полісся, Рух, ЛНЗ, Олександрія та Ворскла.

Своїх суперників у 1/8 фіналу Кубку України команди дізнаються 31 серпня після жеребкування. Початок — о 12:00 за київським часом. Базова дата матчів 1/8 фіналу 30 жовтня.

Список учасників 1/8 фіналу Кубку України:

  • ЮКСА;
  • Верес;
  • Зоря;
  • Пробій Городенка;
  • Вікторія;
  • Буковина;
  • Оболонь;
  • Карпати;
  • Шахтар;
  • Динамо;
  • Кривбас;
  • Полісся;
  • Рух;
  • ЛНЗ;
  • Олександрія;
  • Ворскла;

Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення поєдинку за титул має визначити Виконком УАФ.

Буковина Верес Вікторія Ворскла Динамо Київ Карпати Кривбас ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Шахтар Зоря Луганськ ФК ЮКСА Кубок України з футболу Пробій Городенка

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